В Агрызском районе Татарстана перед судом предстанет местный житель, который нанес жене ожоги утюгом. Об этом сообщила пресс-служба районнрй прокуратуры.

В Татарстане будут судить местного жителя, который прижег жену утюгом

По версии следствия, 9 ноября прошлого года во время ссоры мужчина взял раскаленный утюг и не менее пяти раз приложил его к телу супруги. В результате потерпевшая получила термические ожоги.

Уголовное дело завели по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

