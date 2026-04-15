Власти Петербурга ввели ночной запрет на движение маломерных судов

С 1 марта 2026 года в центральной акватории Невы действует постоянный запрет на движение маломерных судов всех категорий с 23:00 до 5:00 утра. Ограничение затронет сегмент прогулочного туристического флота и призвано упорядочить судоходную обстановку в исторической части города.

О введении нового режима судоходства сообщил заместитель председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Алексей Гончаров в ходе пресс-конференции ТАСС, посвященной открытию навигационного сезона.

Зона ограничения определена границами четырех мостов: Благовещенского, Биржевого, Сампсониевского и Литейного. Ранее аналогичные меры вводились городскими властями на временной основе.