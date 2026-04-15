В Самарской области из-за поджога сгорело почти 10 га полей

Пожар уничтожил поля на площади около десяти га в Подбельском участковом лесничестве Самарской области. Об этом сообщает региональное Минприроды.

«Огонь быстро распространился по сухой травянистой растительности и зарослям чилиги в пойме реки, охватив 9,7 гектара. До леса оставалось всего 30–50 метров, и погода только усугубляла ситуацию: дул сильный ветер»,— говорится в сообщении.

Ситуация осложнялась тем, что на пограничной территории не было противопожарного обустройства. На тушение огня выехали десять человек и четыре единицы техники.

Пожар оперативно ликвидировали. Вероятной причиной происшествия стал поджог.

В настоящее время в Самарской области действует особый противопожарный режим. В лесах региона запрещены пал травы и открытые источники огня.

Георгий Портнов