В Екатеринбург доставили восемь чемпионских поясов боксера Дмитрия Бивола

В Екатеринбург накануне турнира «Вечер бокса RCC» доставили коллекцию из восьми чемпионских поясов российского боксера Дмитрия Бивола, сообщили в пресс-службе Русской медной компании (РМК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба РМК Фото: Пресс-служба РМК Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба РМК Фото: Пресс-служба РМК

Коллекция размещена в штаб-квартире РМК и Академии единоборств RCC, а уже 23 апреля ее планируется переместить в новый зал RCC в спортивном квартале «Архангел Михаил», где чемпионские пояса смогут увидеть все желающие. В числе представленных трофеев — пояса WBA Super World, WBO World, IBF World, WBC World, IBO World, The Ring, а также два специальных титула — WBC Undisputed и Undisputed.

WBA Super World Дмитрий Бивол завоевал в 2017 году и защищал 12 раз. Именно этот титул стоял на кону в поединке с Умаром Саламовым в Екатеринбурге в декабре 2021 года.

WBO, IBF и WBC были завоеваны Дмитрием Биволом после победы над Артуром Бетербиевым. Бетербиев получил их в боях с Энрико Келлингом (2017), Александром Гвоздиком (2019) и Джо Смитом-младшим (2022).

WBC Undisputed специально созданный под матч-реванш Дмитрия и Артура в феврале 2025 года пояс, который кроме WBC также включает в себя лого WBA, WBO и IBF. Синяя цветовая гамма, орнаменты и лого боксеров отражают общее оформление турнира, состоявшегося в феврале 2025 года в Саудовской Аравии.

IBO Дмитрий Бивол выиграл в 2023 году в поединке с Линдоном Артуром.

The Ring, хоть и не является «основным» в спортивном плане, считается престижным чемпионским званием. Это издание называет своих чемпионов с 1922 года и сохраняет стилистику исполнения пояса уже более столетия.

Undisputed — специальный пояс, изготовленный в Саудовской Аравии для боев за звание абсолютного чемпиона мира. Его обладателями в истории становились лишь трое боксеров.

Вечер бокса RCC состоится в Екатеринбурге 30 мая. Главным событием турнира станет бой Дмитрия Бивола и претендента на титул чемпион мира IBF Михаэля Айферта.

Полина Бабинцева