Банки уходят в онлайн

Банки стали чаще закрывать отделения в пользу дистанционного обслуживания. Всему виной — рост издержек на содержание таких помещений, говорят опрошенные “Ъ FM” эксперты. Как подсчитали «Известия», только в первом квартале этого года финансовые организации закрыли почти 500 офлайн-офисов. Это в два с половиной раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.

Впрочем, из-за регулярных проблем с мобильным интернетом тенденция может негативно сказаться на доступности услуг, считает независимый эксперт по финансовым рынкам Алексей Бушуев:

«Потеря возможности прийти в офис существенно снижает надежность. Интернет засбоил, то же произошло с системой идентификации, и, собственно, доступность банковских услуг исчезла. Примеров тому достаточно. Я думаю, что, к сожалению, для меня как пользователя эта тенденция будет сохраняться. Останутся банки, которым нужно присутствие в каком-то городе, этим все и ограничится. Или вообще останутся специальные люди, уполномоченные идентифицировать клиентов, и дальше они уже смогут работать в любом из банков через "Госуслуги" или еще как-то.

Перебои в интернете у нас поднимали и спрос на наличные. Возможно, это даст информацию лицам, принимающим решение, о том, что не все отделения нужно закрывать. Участвуя в принятии решений в некоторых банках, я совершенно четко понимаю, что именно под физических лиц офисы не то что не нужно открывать, их нужно немедленно сократить. Очень высок уровень постоянных издержек и так далее. К сожалению, это тренд, наверное, в ближайшее время будет только развиваться».

Две недели назад в работе крупнейших банков страны произошел масштабный сбой. Клиенты потеряли доступ к онлайн-приложениям на сутки. При этом у финансовых организаций есть запасной вариант для экстренных случаев — так называемые умные банкоматы, заметил аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов:

«Не стоит игнорировать тот факт, что умения среднестатистического банкомата сильно выросли за последнее время. Они позволяют делать все базовые операции, которые необходимы большинству клиентов. То есть получать наличные, подтверждать личность и так далее. Доступны все функции, ради которых люди приходили в отделение. В любом торговом центре стоит банкомат, на котором можно все нужное проделать.

При этом речь идет не столько о торжестве финтеха, сколько о технологической трансформации. Для того чтобы выполнять функции, которые доступны в банкомате, совершенно необязательно держать штат людей, арендовать помещение, делать в них ремонт, оплачивать коммуналку и так далее. Поэтому процесс абсолютно логичный, но я не думаю, что кто-то из клиентов банков может всерьез на это обратить внимание. Просто базовые опции давно перенесены на мобильное персональное устройство. Внутри банков уже нужна совсем другая функциональность, в первую очередь это ипотека, какие-то сложные кредиты».

Примерные расходы банков на содержание одного офиса в Москве — от 2 млн руб. до 5 млн руб. в месяц, пишут «Известия». Чтобы сократить количество офисов и при этом не нарушить требования антимошеннического законодательства, финансовые организация могут начать обслуживать клиентов по видеосвязи. По словам источников «Ведомостей», экспериментальный правовой режим уже разрабатывает Центробанк.

Никита Путятин