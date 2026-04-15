Ростовский суд приговорил ставропольца к 8,5 годам за склонение к терроризму

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор по уголовному делу Далиля Адзинова, обвиняемого в содействии деятельности террористической организации (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Следствие установило, что в 2023 году на территории Ставропольского края Адзинов решил оказать помощь деятельности МТО «Исламское государство» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ). С декабря 2023 года по июль 2024 года Далиль Адзинов отправлял иному лицу фотоматериалы и сообщения, побуждающие к совершению терактов, а также уговаривал присоединиться к террористам в личной беседе.

Суд приговорил ставропольца к 8,5 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Приговор может быть обжалован.

Константин Соловьев