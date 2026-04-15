Музей истории Екатеринбурга представил депутатам гордумы стратегию развития до 2030 года

Директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев представил стратегию развития учреждения до 2030 года на выездном заседании комиссии Екатеринбургской городской Думы по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

По его словам, музей планирует взять на себя роль главного хранителя и исследователя истории города, ключевого привлекательного выставочного комплекса и креативного кластера, где рождаются новые смыслы.

Игорь Пушкарев отметил, что главная задача музея на ближайшие годы — построить историко-культурное хранилище Екатеринбурга на 7 тыс. кв. метров. По предварительным оценкам, проект обойдется в 1,29 млрд руб., что составляет 1,24% городского бюджета.

«Текущий объем хранения уже предполагает площади не менее 3 тыс. кв. метров, но учитывая темпы роста фонда, нам потребуется значительно больше. Сейчас у нас есть только 450 кв. метров хранения на более чем 84 тыс. единиц хранения»,— уточнил господин Пушкарев.

Кроме того, музей собирается расширять свое цифровое хранилище. Для этого учреждению требуется дополнительный сервер для оцифрованных экспонатов. По словам директора учреждения, он обойдется примерно в 1,4 млн руб.

Игорь Пушкарев рассказал о планах по открытию новых филиалов музея, в том числе в историческом сквере (в помещениях бывшего завода «Монетка»), о ремонте действующих зданий, организации масштабных выставок и новых интерактивных проектах для всей семьи.

Председатель комиссии гордумы Дмитрий Сергин указал на важность сохранения истории Екатеринбурга: «У тех, кто не помнит свое прошлое, нет будущего».

Депутат Владислав Овчинников оценил амбиции музея и заявил, что вопрос об увеличении мощностей дата-центра музея может быть рассмотрен уже в ближайшее время при корректировках городского бюджета. «Музей истории Екатеринбурга, следуя в ногу со временем, делает большой упор на цифровизацию. Радует, что стратегия учреждения направлена на расширение по всем направлениям, включая изучение истории, фондохранение, использование технологий, новые форматы, в том числе экскурсии, семейные праздники, спектакли и так далее»,— пояснил он.

«Город живет тогда, когда он рефлексирует по поводу своего прошлого, настоящего и будущего. Стратегия развития музея истории Екатеринбурга составлена именно в этой логике. Такие институции, как музеи, играют большую роль в создании идентичности города. Причем они помогают взращивать поколения екатеринбуржцев, которые гордятся своим городом. Мы должны оценить усилия музея через финансовую поддержку в том числе»,— резюмировал член комиссии Константин Киселев.

Юрий Петухов