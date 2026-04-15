В Крыму задержали двоих 18-летних жителей Татарстана, которых обвиняют в организации сети sim-боксов для работы мошеннических кол-центров. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по Республике Крым и Севастополю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Двоих жителей Татарстана обвиняют в создании сети sim-боксов для мошенников

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Республике Крым и Севастополю Двоих жителей Татарстана обвиняют в создании сети sim-боксов для мошенников

Sim-боксы позволяли подменять зарубежные звонки на российские номера и обеспечивали удаленное управление вызовами. Таким образом трем гражданам причинен ущерб на сумму более 3,8 млн руб.

По версии следствия, обвиняемые по указанию кураторов арендовали более 10 квартир — в Симферополе, Ялте и Алуште, — где размещали оборудование. Во время обысков у обвиняемых изъяли технику и свыше 600 сим-карт.

Их обвиняют по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ, им грозит до шести лет лишения свободы.

