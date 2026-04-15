В Чебоксарах возбудили уголовное дело в отношении 16-летней девушки, которая подожгла служебный автомобиль транспортной полиции города. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии несовершеннолетнюю девушку обвиняют в поджоге автомобиля полиции

Фото: пресс-служба следственного комитета России

Инцидент произошел в начале апреля. Как считают следователи, подростка через мессенджер убедили, что она помогает спецслужбам в поимке преступника. Девушка проникла на закрытую территорию стоянки и с помощью горючей смеси подожгла автомобиль.

Ее задержали на месте. Ей предъявили обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта, повлекшего тяжкие последствия).

Анна Кайдалова