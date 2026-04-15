Умер художник-сюрреалист Виктор Кротов

Умер художник Виктор Кротов. Об этом сообщил «Ъ» его сын. По данным РЕН ТВ, художник оставил предсмертную записку, в которой просил никого не винить в своей смерти.

Виктор Кротов

Фото: @krotovart Виктор Кротов

Виктор Кротов родился в 1945 году. Окончил Московское Строгановское высшее художественное училище. С 1976 года участвовал в московском горкоме художников графиков. Художник относил свое творчество к «романтическому сюрреализму», который противопоставлял гротескному сюрреализму ХХ века.

Работы Виктора Кротова находятся в фондах Государственной Третьяковской галереи, в музеях и частных коллекциях по всему миру. В последнее время художник жил и работал в Риге, Москве и Париже.