Петербургского музыканта приняли за иноагента Гордона и задержали возле вокзала

На Московском вокзале Санкт-Петербурга система распознавания лиц ошибочно идентифицировала вокалиста петербургской рок-группы «Свобода важнее моды» Дмитрия Галяминских как украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан в России иностранным агентом). По словам музыканта, из-за этого его задержали сотрудники полиции прямо на вокзале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыканта из Петербурга приняли за украинского журналиста Гордона (признан в России иностранным агентом) и задержали рядом с Московским вокзалом

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Иду сейчас в Питере по Московскому вокзалу, чувствую: за мной кто-то бежит. Ну, думаю, узнали, автограф или фотку хотят. Разворачиваюсь. Подбегают ко мне полицейские и стремительно задерживают. Система распознавания лиц узнала во мне журналиста-террориста Дмитрия Гордона (признан в России иностранным агентом)»,— написал музыкант в Telegram-канале группы.

Господин Галяминских добавил, что один из полицейских также принял его за Гордона (признан в России иностранным агентом) и попытался проверить внешность, потрогав щетину и волосы. Так он хотел убедиться, не скрывается ли журналист под маскировкой, предположил музыкант.

Матвей Николаев