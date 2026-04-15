В Екатеринбурге умер основатель газеты «Быстрый курьер» Андрей Шишиморов

В Екатеринбурге скончался основатель и руководитель газеты объявлений «Быстрый курьер» Андрей Шишиморов, об этом сообщил коллектив издания.

«Он был человеком непростым, прямым и требовательным, с таким же лихим, как те годы, характером. Но те, кто работал рядом с ним, знали, что за внешней суровостью скрывался мягкий, порой безрассудно щедрый и доверчивый человек. Память о его энергии, характере и общем пути, который мы прошли вместе с ним, о нашей общей молодости будет бережно храниться в истории газеты, сердцах коллег, друзей и всех клиентов "Быстрого курьера"»,— говорится в некрологе.

Информационно-рекламная газета «Быстрый Курьер» появилась на рынке рекламных печатных изданий в начале 90-х годов. Ее сооснователем стал политик Антон Баков. Впоследствии он передал управление изданием своему однокласснику Андрею Шишиморову, который оставался во главе редакции на протяжении многих лет.

Полина Бабинцева