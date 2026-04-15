Волжская ГЭС сдвинула график половодья и увеличит сброс до 26 тыс. кубометров

Волжская ГЭС скорректировала график сброса воды в период половодья и начнет работу в максимальном режиме 20 апреля 2026 года с объемом 26 тыс. кубометров в секунду. Это на две недели раньше, чем в прошлом году, сообщает Интерфакс. Тогда пиковые сбросы начались 4 мая при показателе 23 тыс. кубометров в секунду.

Согласно утвержденному графику, среднесуточные сбросы 15 апреля составят 15 тыс. кубометров в секунду, 16 апреля — 18 тыс. кубометров в секунду. Далее объем будет увеличиваться ежедневно на 2 тыс. кубометров в секунду до достижения максимального значения 20 апреля.

Данный режим работы разработан с учетом текущей гидрологической и водохозяйственной обстановки. Специальный сброс воды необходим для затопления пойменных лугов, заполнения водоемов для летнего полива и поддержания высокого уровня воды в период нереста рыбы.

Волжская ГЭС является крупнейшей станцией Волжско-Камского каскада и Европы с установленной мощностью 2,7 ГВт. Она предназначена для покрытия пиковых нагрузок в Единой энергосистеме России и соединена с ней линиями электропередачи напряжением 220 кВ и 500 кВ.

Марина Окорокова