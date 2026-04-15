Петербуржца приняли за иноагента Гордона из-за ошибки системы распознавания лиц

На Московском вокзале Санкт-Петербурга полицейские остановили местного жителя, которого система распознавания лиц ошибочно опознала как украинского журналиста Дмитрия Гордона (объявлен иностранным агентом).

На фото в телефоне — Дмитрий Гордон (объявлен иноагентом)

Фото: Личная страница Дмитрия Галяминских в «ВК» На фото в телефоне — Дмитрий Гордон (объявлен иноагентом)

«Подбегают ко мне на вокзале полицейские и стремительно задерживают. Система распознавания лиц узнала во мне журналиста-террориста»,— цитирует «Фонтанка» вокалиста группы «Свобода Важнее Моды» Дмитрия Галяминских.

Из рассказа музыканта следует, что один из полицейских не был готов сразу признать ошибку системы и пытался проверить, что перед ним тот самый человек, что был указан в предъявленных документах. «Полисмен даже потрогал щетину и волосы на предмет конспирации,— рассказал Дмитрий Галяминских.— В итоге я чуть не опоздал на поезд, а старшине и его начальничку теперь писать объяснительную, мол не он это».

В Управления на транспорте МВД России по СЗФО заявили, что до сих пор система распознавания лиц не ошибалась. «Никогда не случалось,— сказала "Подъему" глава пресс-службы управления Елена Шелихова.— Не то что перепутали, но это же роботы...». Представительница полицейского управления высказала мнение, что «ничего страшного не произошло, просто человека проверили и отпустили с богом».