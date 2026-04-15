В Чувашии 16-летняя девушка подожгла полицейскую машину по приказу мошенников

В Чувашии задержали 16-летнюю девушку, которая подожгла служебную машину на территории отдела полиции в Чебоксарах. Она действовала по указанию интернет-вербовщиков, уточнили в пресс-службе СКР. Подростку предъявили обвинение в совершении теракта (п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Инцидент произошел в начале апреля. По данным следствия, девушка проникла на закрытую стоянку служебных автомобилей и с помощью горючей смеси подожгла полицейский УАЗ. Ее задержали на месте преступления. Как выяснили следователи, незадолго до происшествия девушке в мессенджере написали мошенники. Злоумышленники убедили жертву, что ей предстоит содействовать спецслужбам в поимке преступников. Следователи пытаются установить заказчиков поджога.

