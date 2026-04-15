В Татарстане предложили провести референдум о смене часового пояса

В Татарстане вновь предложили пересмотреть часовой пояс республики. Вопрос о переводе часовой стрелки на два часа вперед предложил вынести на референдум депутат Госсовета Татарстана Альберт Ягудин.

По его словам, так республика сможет сократить потребление электроэнергии до 140 млн киловатт-часов в год за счет более рационального использования светового дня. Кроме того, изменение часового пояса, как считает депутат, может положительно сказаться на здоровье жителей, снизив стресс из-за несоответствия биологических ритмов и рабочего графика.

Ранее перевод времени уже обсуждали в 2024 году, однако от инициативы отказались из-за тесных экономических связей Татарстана с Москвой.

Анна Кайдалова