В Стерлитамаке не обнаружили превышения вредных веществ в воздухе

«На момент отбора проб все измеренные параметры воздуха в Стерлитамаке в пределах нормы», сообщил в соцсетях министр природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов.

По его словам, специалисты министерства вместе с аналитической службой провели мониторинг качества атмосферного воздуха в Стерлитамаке с использованием передвижной экологической лаборатории. Они отобрали пробы воздуха на содержание загрязняющих веществ, в том числе бензола, толуола, этилбензола, фенола, аммиака, сероводорода, диоксида серы, формальдегида, диметиламина, оксид азота, диоксид азота, оксида углерода и ксилола.

Дополнительно проводится круглосуточный контроль качества воздуха с помощью автоматизированных станций в жилых районах города, заявил министр.

Как сообщал глава Башкирии Радий Хабиров, сегодня над промзоной Стерлитамака сбили несколько дронов, осколки упали на завод, там начался пожар. Погиб водитель ведомственной пожарной охраны предприятия.

Майя Иванова