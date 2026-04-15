Почти половина бомбоубежищ в Татарстане закрыта, затоплена или не оснащена необходимым оборудованием. Об этом на заседании Госсовета республики заявил депутат Альберт Ягудин.

В Татарстане почти половина бомбоубежищ не готова к использованию

В Татарстане почти половина бомбоубежищ не готова к использованию

По его словам, из 838 укрытий только 443 находятся в нормативном состоянии, тогда как остальные фактически недоступны для населения. Многие из них затоплены, захламлены, не имеют света, воды и вентиляции.

Он подчеркнул, что ремонт одного укрытия обходится примерно в 6 млн руб., а муниципалитетам не хватает средств.

Также господин Якунин предложил внедрить систему автоматического открытия убежищ при сигнале тревоги.

