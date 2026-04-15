Саратовские педагоги за проведение ГИА получат около 40 рублей в час

В Саратовской области педагогам, участвующим в проведении государственных итоговых экзаменов, положены выплаты, которые не менялись на протяжении нескольких лет. О том, как в этом году будет проходить сдача ГИА, обсуждали в облдуме на заседании комитета по образованию и культуре.

Заместитель министра образования Саратовской области – начальник управления общего и дополнительного образования Никита Вдовин

Заместитель министра образования Саратовской области — начальник управления общего и дополнительного образования Никита Вдовин сообщил, что в этом году для участия в государственной итоговой аттестации зарегистрировано 9,5 тыс. обучающихся 11 классов, более 25 тыс. девятиклассников.

Сроки основного периода ЕГЭ — с 1 июня по 9 июля. Экзамены для девятиклассников пройдут со 2 июня по 6 июля. Самые массовые экзамены пройдут по русскому языку (4 июня) и по математике (8 июня). Самым популярным предметом по выбору остается обществознание. Его в регионе планируют сдавать 46,1% выпускников. Отмечается рост интереса к предметам естественно-научного цикла ЕГЭ.

Особый акцент уделяется вопросам обеспечения безопасности. Все пункты проведения экзаменов оборудованы рамочными или переносными металлодетекторами. Руководители образовательных организаций, на базе которых расположены пункты проведения экзаменов, знают порядок действий в нештатных ситуациях.

Наблюдать в ситуационных центрах за проведением экзаменов будут более 140 онлайн-наблюдателей. Все пункты проведения ЕГЭ на базе школ и регионального центра оценки качества образования оборудованы устройствами для блокирования сигналов мобильной и радиосвязи.

К организации экзаменов будет привлечено более 11 тыс. педагогов, около 300 медицинских работников. На выплату компенсации педагогическим работникам, привлекаемым к проведению ГИА, предназначено 29,3 млн руб.

В ответ на вопрос от депутатов господин Вдовин сообщил, что оплата фиксированная, но ее планируется повысить техническим специалистам, просчет сделан. В целом же оплата разнится для технических специалистов и для организаторов, работающих в аудитории и вне аудитории. В среднем педагог, который работает в пункте приема экзаменов, помогает школьникам проходить его, получает около 40 руб. за час. Господин Вдовин подчеркнул, что это помимо основной заработной платы.

