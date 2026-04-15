Бывший депутат заксобрания останется под арестом до конца июня

Ленинский суд Перми продлил сроки содержания под стражей бывшему депутату Законодательного собрания Пермского края Константину Окуневу. Он будет содержаться в СИЗО до 27 июня. Об этом сообщает портал Properm.ru.

В ходе судебного заседания следователь УФСБ по Пермскому краю, в чьем производстве находится уголовное дело, сообщил, что господин Окунев обвиняется в размещении в соцсетях шести сообщений террористического характера.

Константин Окунев был задержан в пермском аэропорту 29 октября 2025 года. Днем ранее следственным отделом УФСБ по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности). По версии следствия, экс-депутат заксобрания администрировал телеграм-канал, в котором содержались призывы к насилию в отношении главы государства.

30 октября 2025 года Ленинский суд Перми избрал бывшему депутату заксобрания меру пресечения в виде содержания под стражей. 10 ноября Пермский краевой суд оставил это постановление в силе. 24 декабря Ленинский суд Перми продлил срок ареста до 28 февраля 2026 года, а в феврале — до 27 апреля 2026 года.