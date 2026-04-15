170 млн рублей направят на развитие районов в Саратовской области

Саратовская область направит 170 млн руб. из бюджета на поддержку местных инициатив. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Программа предполагает, что сами сельчане и горожане выбирают, какие объекты ремонтировать в первую очередь. В 2026 году планируется реализовать более 130 инициатив: от ремонта водоснабжения и установки детских площадок до организации уличного освещения и благоустройства зон отдыха.

Объем финансирования в этом году сохранят на уровне, повышенном по итогам прошлого сезона (тогда удалось закрыть 148 проектов). Среди успешных кейсов 2025 года — обновление дома культуры в Квасниковке, водопровода в Шклово и создание экопарка в Матвеевке.

