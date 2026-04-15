В Батайске не смогли продать долги обанкротившегося «ТЮС-СЦБ» за 144 млн рублей

В ходе торгов не смогли реализовать права требования батайского ООО «ТЮС-СЦБ» за 144,8 млн руб. Информация об этом содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

На торги было выставлено право требования компании в 144,8 млн руб. к двум физическим лицам, а также ООО «Спецтрансстрой», ООО «УК ТЮС». Начальная цена лота составила 130,3 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ТЮС-СЦБ» зарегистрировано в Батайске в 2014 году. Компания занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредитель — Роман Шленчак. Финансовые показатели предприятия не указаны. Компания была признана банкротом Арбитражным судом Ростовской области 2 августа 2021 года.

Наталья Шинкарева