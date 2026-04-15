Нижегородская полиция предупредила о мошеннической схеме в домовых чатах

Полиция сообщила о новой схеме мошенничества с использованием общедомовых чатов. Одна потерпевшая в Нижнем Новгороде уже лишилась 600 тыс. руб., по данному факту расследуется уголовное дело, отметили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным ведомства, нижегородка перешла в домовом чате по ссылке, которую опубликовали для заказа ключей от нового домофона. Затем ей пришел код из СМС, который она продиктовала якобы сотрудникам сервисной компании, связавшимся с ней по телефону.

После этого потерпевшей пришло уведомление о взломе ее личного кабинета на портале госуслуг, и стали звонить якобы операторы портала, следователи ФСБ и специалисты Росфинмониторинга. Они убедили жертву в том, что от ее имени оформлена доверенность на преступника, и необходимо помочь следствию, чтобы сохранить сбережения. В итоге нижегородка перевела на «безопасные счета» 600 тыс. руб.

Затем потерпевшую убедили еще и в том, что она сорвала «секретную операцию» и ей грозит уголовная статья. Чтобы избежать этого, нижегородка несколько дней по указанию мошенников ездила на такси по городу и забирала наличные средства у граждан. Она собрала 1 млн руб. и перевела через банкоматы преступникам.

Владимир Зубарев