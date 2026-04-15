Кассация подтвердила решение ростовского суда о вине компании в ДТП с деревом

Четвертый кассационный суд (г. Краснодар) отклонил жалобу компании, обязанной возместить ущерб автовладельцу за падение дерева на проезжую часть. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Инцидент произошел летом 2024 года на автодороге Р-22 «Каспий», когда водитель в темное время суток наехал на лежащее на дороге дерево и получил механические повреждения автомобиля. Первомайский районный суд Ростова-на-Дону установил, что дерево упало из-за действий сотрудников компании, выполнявших земляные работы. Суд первой инстанции обязал организацию выплатить заявленные владельцем 760 тыс. руб. Апелляционная инстанция, основываясь на результатах судебной экспертизы по стоимости восстановительного ремонта, уменьшила сумму до 568 тыс. руб.

Ответчик обжаловал судебные решения, заявляя, что истец превысил допустимую скорость до 95-97 км/ч при разрешенных 90 км/ч. Однако гражданская коллегия кассационного суда признала эти доводы несостоятельными.

«Неосмотрительность водителя не освобождает виновное лицо от гражданско-правовой ответственности и не влияет на размер возмещения вреда», — подчеркнул суд. Кассация отметила, что ответчик не установил предупреждающих знаков или ограждений и не устранил препятствие.

В итоге кассационный суд оставил в силе решения нижестоящих инстанций, подтвердив обязанность компании выплатить 568 тыс. руб.

Константин Соловьев