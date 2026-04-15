Прокуратура требует вернуть 265 млн рублей за бассейн в КЧР

Прокуратура КарачаевоЧеркесской Республики через суд потребовала признать недействительным государственный контракт почти на 300 млн руб., выделенные на строительство модульного плавательного бассейна, и взыскать в республиканский бюджет 265 млн руб. – это та сумма, которую уже перечислили подрядной организации, сообщила пресс-служба прокуратуры.

В надзорном ведомстве объяснили, что контракт оформили на основании поддельных документов, подтверждающих у компании необходимый опыт работы в сфере спортивного строительства.

Корень конфликта уходит в марте 2025 года, когда региональное управление в сфере закупок объявило конкурс на поставку и монтаж спортивнотехнологического оборудования для постройки модульного бассейна. Заявку на участие подало ООО «СтройЭлекроСервис», которое впоследствии и выиграло торги. В прессслужбе прокуратуры КЧР сообщили, что управляющий компании заранее организовал изготовление фиктивных документов, искусственно «прописав» у фирмы опыт выполнения подобных работ. Эти бумаги потом использовали как основание для принятия решения о заключении контракта.

По итогам проверки между министерством физической культуры и спорта КарачаевоЧеркесии и ООО «СтройЭлекроСервис» был заключен госконтракт на сумму 300 млн руб. Власти республики рассчитывали, что на эти средства построят современный модульный бассейн, рассчитанный на спортивные и учебные нагрузки, а также на массовое посещение. Однако проверка выявила, что компания не обладала соответствующим опытом и не выполняла реальные работы в том объеме, который следовало бы ожидать при такой сумме финансирования.

В результате прокуроры обратились в суд с требованием признать контракт ничтожным и обязать вернуть республике 265 млн руб., уже выделенные на оплату соглашения. Для ведомства это ключевая финансовая позиция, поскольку в бюджет уже перечислена значительная часть средств, а фактической отдачи от проекта не видно. В надзорном органе подчеркнули, что речь идет о прямом возврате бюджетных средств, а не о перераспределенных фондах или перерасчетах.

По результатам материалов проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 201 Уголовного кодекса РФ – «злоупотребление полномочиями». Расследование находится под контролем прокуратуры, то есть надзорное ведомство следит за тем, как следствие фиксирует факты, проводит допросы и собирает доказательства.

