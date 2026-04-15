В Орске устанавливают обстоятельства падения дерева на тротуар рядом с прохожим

Следователи организовали процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Устанавливаются все обстоятельства и причины падения дерева на тротуар. Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

По информации ведомства, днем 15 апреля на ул. Перегонной упало дерево на тротуар, когда мимо проходила женщина. В результате происшествия никто не пострадал. Произошедшее зафиксировано камерой наружного видеонаблюдения.

В прокуратуре Оренбуржья сообщают, что прокуратура Советского района внесла представление главе Орска в связи с допущенными нарушениями.

Руфия Кутляева