В первом квартале этого года в Татарстане специалисты филиала ФГБУ «ЦОК АПК» выявили в партиях чечевицы, гречихи и ячменя пестициды, в том числе запрещенные к применению. Об этом сообщила пресс-служба филиала.

Специалисты Татарстана обнаружили в зерне запрещенные пестициды

Фото: Пресс-служба филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Татарстане

Так, в партии чечевицы объемом 91 тонна обнаружили препарат имидаклоприд. Он не входит в перечень разрешенных в России, а значит, его использование считается незаконным и потенциально опасным.

Кроме того, в 293 тоннах гречихи зафиксировали превышение содержания тиаметоксама — показатель оказался более чем в 1,5 раза выше нормы. В партии ячменя (300 тонн) выявлено двукратное превышение содержания лямбда-цигалотрина.

Информация о нарушениях передана в Россельхознадзор для принятия мер.

Анна Кайдалова