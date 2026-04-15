Акции Hermes упали на 10% из-за снижения продаж

Французский производитель товаров класса премиум Hermes сообщил, что по итогам первого квартала общая выручка компании составила €4,1 млрд. Это на 6% больше, чем за первый квартал прошлого года. При этом продажи сократились на 1%.

Наибольшее снижение продаж (–13%) отмечено у Hermes в регионе Ближний Восток. Атаки США и Израиля на Иран привели к ответным ударам Ирана по ближневосточным базам США, в том числе по ОАЭ, где работает много торговых точек ведущих люксовых брендов. Продажи просели также во Франции (–2,8%) и в странах Азии (–4,6%). Компания объясняет это заметным снижением турпотока из-за иранской войны.

После публикации квартальных результатов акции Hermes упали в цене на 10%. Негативный настрой инвесторов затронул котировки и других производителей товаров класса люкс — ценные бумаги Kering подешевели на 8%, Burberry — на 3%, Richemont — 2,5%.

Евгений Хвостик