Губернатор Самарской области опроверг сообщения об атаке БПЛА на завод
Сообщения в соцмедиа об атаке вражеских беспилотников на завод в Самарской области являются ложными. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
«Информация не соответствует действительности. На территории промышленного предприятия произошло возгорание в одном из помещений. В настоящее время силами пожарных оно ликвидировано»,— говорится в сообщении.
Никто не погиб и не пострадал. По словам Вячеслава Федорищева, на работе предприятия ситуация не сказалась, завод работает в штатном режиме.
Минувшей ночью беспилотники атаковали Самарскую область. Силы ПВО сбили вражеские летательные аппараты. В регионе объявлялся план «Ковер», аэропорт Курумоч около шести часов не принимал и не отправлял рейсы.
Сейчас ограничения сняты. Аэропорт работает в штатном режиме.