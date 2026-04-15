Губернатор Самарской области опроверг сообщения об атаке БПЛА на завод

Сообщения в соцмедиа об атаке вражеских беспилотников на завод в Самарской области являются ложными. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

«Информация не соответствует действительности. На территории промышленного предприятия произошло возгорание в одном из помещений. В настоящее время силами пожарных оно ликвидировано»,— говорится в сообщении.

Никто не погиб и не пострадал. По словам Вячеслава Федорищева, на работе предприятия ситуация не сказалась, завод работает в штатном режиме.

Минувшей ночью беспилотники атаковали Самарскую область. Силы ПВО сбили вражеские летательные аппараты. В регионе объявлялся план «Ковер», аэропорт Курумоч около шести часов не принимал и не отправлял рейсы.

Сейчас ограничения сняты. Аэропорт работает в штатном режиме.

