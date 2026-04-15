Глава СКР заинтересовался делом о нарушении прав многодетной семьи из Самарской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о нарушении прав многодетной семьи из Нефтегорска. Доклад по этому вопросу представит в центральном аппарате руководитель СУ СКР по Самарской области Павел Олейник. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Ранее к Александру Бастрыкину обратилась жительница Самарской области. Заявительница, которая является членом многодетной семьи, рассказала о многочисленных препятствиях, с которыми столкнулась при попытке обустроить предоставленный ей участок. По ее словам, с 2018 года она не может воспользоваться предоставленным ей земельным участком из-за отсутствия подъездных дорог и проблем с газификацией.

Речь идет о земельном участке на улице Северной, который был выделен заявительнице в 2018 году. Женщина заключила договор с ресурсоснабжающей организацией на газификацию домовладения, но сроки подключения оборудования были перенесены на 2027 год. В результате многодетная семья лишена возможности проживать в доме.

Многочисленные обращения в различные инстанции не принесли результатов. По этому факту СУ СКР по Самарской области возбудило уголовное дело.

