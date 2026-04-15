Будущим самарским мамам вручат наборы в рамках проекта «Открытый роддом»

В Самаре дан старт благотворительной программе в поддержку инициативы «Открытый роддом». Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ.

Самарская область стала одним из первых регионов России, где будущим мамам начали вручать подарочные наборы от банка. Помощь уже направляют в родильные дома и перинатальные центры региона для распространения в школах подготовки к родам.

Инициатива реализуется в рамках соглашения, заключенного между партией «Единая Россия» и банком ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году. Документ предусматривает совместную работу по поддержке семей с детьми, в том числе через партийный проект «Крепкая семья», а также участие в разработке предложений по совершенствованию законодательства в социальной сфере и в вопросах экономического развития.

Евгений Чернов