Дело о коррупции при строительстве теплосетей рассмотрят в Красноярске

Красноярская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении главного инженера генерирующей компании, его зама, а также представителя субподрядной организации. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в коммерческом подкупе (ст. 204 УК РФ) и отмывании денег (ст. 174.1 УК РФ).

Согласно версии следствия, в период с марта по декабрь 2024 года в рамках достигнутой договоренности главный инженер генерирующей компании и его зам получили от представителя фирмы-субподрядчика 12 млн руб. Деньги, по материалам дела, полагались за содействие в беспрепятственной приемке строительных работ на тепловых сетях, подключенных к жилым домам в красноярских микрорайонах Солнечный и Покровский.

В результате, рассказали в прокуратуре, заказчик принял и оплатил работы, выполненные с многочисленными нарушениями. Чтобы легализовать полученные миллионы, топ-менеджеры генерирующей компании приобрели автомобиль и стройматериалы.

