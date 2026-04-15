Жительница Карелии поехала на такси в Петербург, чтобы отдать мошенникам 9 миллионов

Мошенники убедили 57-летнюю жительницу Карелии перевести им более 9 млн рублей. Для передачи денег она отправилась на такси из Суоярви в Санкт-Петербург, где обналичила 8,8 млн рублей и отдала их курьеру, сообщили в УМВД по республике.

Жительницу Карелии мошенники вынудили ехать в Петербург на такси, чтобы отдать им почти 9 млн

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как рассказали полицейские, женщине позвонили неизвестные под предлогом оформления награды для ее родственника. Она подготовила необходимые документы и продиктовала по телефону номер СНИЛС. После этого уже начала получать новые звонки от незнакомцев.

Один из собеседников, представившийся сотрудником государственной охраны, убедил жительницу Суоярви, что злоумышленники якобы пытаются похитить деньги с ее счетов и перевести их за границу. При этом женщину запугивали возможными последствиями — вплоть до обвинений в незаконной деятельности и ограничений свободы.

Под давлением мошенников она установила новый мессенджер и специальные приложения для «анонимности», а затем по их указаниям поехала в Петрозаводск. Там женщина открыла новый банковский счет. Позже она отправилась в Санкт-Петербург, обналичила 8,8 млн рублей и передала их курьеру.

Однако злоумышленники продолжали звонить и вновь направили ее в Петрозаводск, где она сняла оставшиеся 400 тысяч рублей и также перевела их мошенникам.

В Карелии возбуждено и расследуется уголовное дело по статье о мошенничестве.

Матвей Николаев