Накануне в галерее Борей, что на Литейном проспекте, состоялась презентация сборника стихов «Глаз да глаз» петербургского поэта, музыканта и художника Гавриила Лубнина. Третье переиздание книги и выставку графики к ней приурочили к дню рождения Гавриила, ушедшего из жизни в октябре 2023 года. Во вторник, 14 апреля, ему бы исполнилось 57 лет.

Стихотворение Гавриила Лубнина «Глаз да глаз» и иллюстрация автора к нему Фото: Владимир Колодчук Презентация сборника стихов «Глаз да глаз» петербургского поэта, музыканта и художника Гавриила Лубнина в галерее «Борей». Посетители на презентации Фото: Владимир Колодчук Наталья, жена Гавриила Лубнина Фото: Владимир Колодчук Посетители на презентации Фото: Владимир Колодчук

По словам организаторов (людей из близкого круга художника), экспозиция уникальна тем, что оригиналы рукописей и графика к сборнику, представленная на выставке, сохранились в полном объеме, что дает посетителю возможность к совершенно иному прочтению книги. Фоны для размещения стихов и рисунков взяты из квартиры художника. При жизни он использовал эту бумагу для создания коллажей.

Наталья, супруга Гавриила Лубнина, поблагодарила всех, кто пришел на вернисаж, и в особенности тех, кто работал над выставкой.

«Мы переживали, что не успеем напечатать книжку, но сегодня нам позвонили из типографии и сказали, что она готова. Это третье издание. Первый раз книга издавалась Мишей Сапего в "Красном Матросе" (издательство и творческое объединение.— "'Ъ Северо-Запад") 20 лет назад. Это был первый сборник стихов Гагика, сшитый и изданный в типографии. До этого материал выпускался только постранично или в самодельных книгах», —рассказала она.

Наталья добавила, что постаралась собрать в экспликации самые интересные моменты биографии мужа. После прочтения многие удивились, узнав, что в 1986 году Гавриил Лубнин получил специальность электрика кораблей ВМФ и нештатного водолаза, а также произвел двенадцать спусков под воду на глубину до десяти метров. А в армии служил в ракетных войсках стратегического назначения на космодроме «Плесецк» в городе Мирный.

Родился Гавриил Лубнин в творческой семье в Ленинграде в 1969 году. Его отец был профессиональным художником. С детства занимался игрой на гитаре, учился живописи в художественной школе. Получил широкую известность в начале 1990-х благодаря опубликованным в интернете карикатурным и графическим рисункам с ироничным и глубоким подтекстом. Писал картины на крафтовой бумаге, иллюстрировал книги, журналы, обложки пластинок. Его работы находятся в частных коллекциях Петербурга, Москвы, Франции, Чехии, Германии, Австралии, Нидерландов, Израиля, США, Канады, Англии, Италии, Португалии, Сербии, а также музеев «Эрарта» и «Царскосельская коллекция».

В качестве художника он сотрудничал с группой «АукцЫон», а как автор песен — с группами «Чирвонцы» и «НОМ». При жизни записал три сольных альбома. Автор 15 книг с рисунками и стихотворениями (одна совместно с Ричардом Семашковым).

Выставка «Глаз да глаз» в галерее «Борей» продлится до 9 мая.

Владимир Колодчук