Ростовская область поднялась в рейтинге по бронированию загородного жилья

Ростовская область вошла в десятку лидеров российского рейтинга по количеству забронированного загородного жилья в мае 2026 года. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе «Авито».

На долю донского региона, согласно исследованию, приходится 2% от общего объема бронирований загородного жилья в России. Средняя стоимость дома составила чуть более 14 тыс. руб. (13 тыс. руб. в среднем по России), а глубина бронирования — 64 дня.

Лидерами рейтинга стали Московская и Ленинградская области. Третье и четвертое места заняли Краснодарский край и Республика Карелия. В топ-7 по популярности также вошли Республика Алтай, Самарская и Нижегородская области. По сравнению с маем 2025 года наиболее заметный рост популярности показала Ростовская область, которая поднялась с 19 на 10 строчку.

