В Ярославской области прошла централизация скорой помощи

В Ярославской области состоялась централизация службы скорой медицинской помощи. Об этом на заседании комитета по здравоохранению областной думы сообщил главврач ГБУЗ ЯО «Станция скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф» Андрей Живой.

До централизации отделения скорой помощи в округах подчинялись ЦРБ, а теперь они переданы в подчинение ярославской станции. «У нас будет единое юридическое лицо, которое базируется на улице Лисицына, дом № 1. Это наша центральная ярославская станция. По региону у нас выделено шесть округов, где у нас находятся ЦРБ, и порядка 30 постов — это в каждой точке, где находилась скорая медицинская помощь»,— сказал господин Живой.

Он подчеркнул, что скорая медицинская помощь в округах остается, работа будет вестись в тесной связке с ЦРБ. Также сохраняется амбулаторный прием в отдаленных районах. На работу приняты все сотрудники отделений, сельские выплаты и пенсии будут сохранены.

Вызовы скорой помощи теперь принимает единый диспетчерский центр по телефонам 112 и 103. Как уточнил губернатор Михаил Евраев, бригады скорой помощи назначаются с учетом возраста и жалоб пациента, управление вызовами происходит в режиме реального времени.

«Централизация прошла без сбоев, и скорая помощь работает в штатном режиме»,— заключил Андрей Живой.

Алла Чижова