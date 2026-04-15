Первое женское училище Саратова стало объектом культурного наследия

В Саратове объектом культурного наследия муниципального значения признали «Дом, в котором размещалось первое женское училище всех сословий» на ул. Мичурина, 148. Региональный комитет культурного наследия утвердил границы территории и предмет охраны, сообщили в ведомстве.

Фото: "Дом, в котором размещалось первое женское училище всех сословий" на ул. Мичурина, 148 признали ОКН

Фото: Яндекс Карты “Дом, в котором размещалось первое женское училище всех сословий” на ул. Мичурина, 148 признали ОКН

Среди особенностей здания специалисты ККН выделили горизонтальное членение фасада междуэтажным карнизом, отделку гладкой штукатуркой, оконные проемы с лучковым и арочным завершением, а также профилированные наличники с утолщением.

«Училище для приходящих девиц ведомства Императрицы Марии» открылось в Саратове в 1859 году, спустя год после рассылки по губерниям циркулярного предложения об учреждении женских учебных заведений. Училище размещалось на ул. Мичурина, 148 в здании, принадлежащем купцу Василию Мамину. В советские годы здание использовали как жилой дом. В начале 2024-го администрация Саратова изъяла в муниципальную собственность участок земли под зданием. На данный момент дом расселен.

Здание бывшего училища неоднократно горело. По данным регионального ГУ МЧС, последний пожар случился 17 июля 2024 года. Выгорело 10 кв. м. За десять дней до этого в двухэтажном доме сгорела деревянная пристройка.

