В Башкирии возбудили уголовное дело по факту ДТП с четырьмя погибшими

Белебеевский межрайонный следственный отдел управления СКР возбудил уголовное дело в отношении несовершеннолетнего местного жителя, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенном лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, (ч. 6 ст. 264 УК РФ.

По версии следствия, сегодня утром на 28-м километре автодороги Белебей — Приютово подросток за рулем Daewoo Nexia не справился с управлением, в результате автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. От травм на месте происшествия скончались четверо пассажиров: 27-летний мужчина, а также три девушки 25, 26 и 28 лет. Несовершеннолетнего водителя в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Майя Иванова