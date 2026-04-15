Минстрой Удмуртии объяснил причину роста цен на проезд в общественном транспорте

Регулируемый тариф в 45 руб. на проезд в общественном транспорте муниципалитетов Удмуртии установили после обращений перевозчиков в минстрой республики. Об этом рассказал министр строительства, ЖКХ и энергетики Михаил Баранов на встрече с журналистами, передает корреспондент «Ъ-Удмуртия».

«Были различные предложения от перевозчиков, начиная от 50 руб. и заканчивая 58. Наш орган регулирования провел анализ представленных документов и пришел к выводу, что на сегодняшний день справедливый тариф будет 45 руб. за поездку»,— сказал он.

Как отметил господин Баранов, показатель учитывает действительные затраты перевозчиков. «Это не какое-то там гадание на картах — утвердить 40 руб. или 50, а четкий математический расчет, основанный на методике утверждения тарифов»,— добавил он.

Напомним, стоимость проезда в общественном транспорте Ижевска, Воткинска, Сарапула и ряда поселений Удмуртии с 15 апреля повысилась до 45 руб. Повышение муниципального тарифа обосновывается ростом зарплаты водителей на 20%, увеличением стоимости метана на 16%, дизельного топлива — на 9%. В частности, за два года тариф на электроэнергию увеличился на 27,5% — до 8,16 руб. за 1 кВт.ч. Еще одна причина — необходимость содержания и обновления автопарка.