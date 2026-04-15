В начале 2026 года в Петербурге ввод жилья рухнул почти на 84%

В Санкт-Петербурге в январе–марте 2026 года ввод жилья сократился на 83,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В городе сдали 113,9 тысячи квадратных метров жилья, сообщили в Росстате.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Ввод жилья в Петербурге в первом квартале 2026 года упал на 83,8%

В Ленинградской области в эксплуатацию ввели более 1,2 миллиона квадратных метров. Это на 13,3% меньше, чем в первом квартале 2025 года.

Всего в России по итогам января–марта 2026 года объем ввода жилья снизился на 28,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил около 23 млн квадратных метров, следует из данных Росстата.

В марте было введено примерно 8,2 млн квадратных метров жилья — это на 22,6% меньше, чем годом ранее.

Основное снижение обеспечил сегмент индивидуального строительства: население за первый квартал ввело около 15,3 млн квадратных метров, что на 38,1% ниже показателя за тот же период 2025 года. В марте объем такого строительства составил порядка 5 млн квадратных метров, сократившись на 36,2% в годовом выражении.

Матвей Николаев