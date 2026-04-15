Экс-глава Перми намерен избираться в заксобрание Прикамья

Бывший глава Перми, председатель наблюдательного совета АО «ПЗСП» Алексей Демкин подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России». Как сообщает пресс-служба реготделения партии, господин Демкин планирует баллотироваться в краевой парламент по одномандатному избирательному округу №3.

Алексей Демкин возглавлял мэрию Перми с 2020 по 2023 год, затем работал в должности заместителя председателя краевого правительства, откуда уволился по собственному желанию в апреле 2024 года.

Выдвижение кандидатов на праймериз «Единой России» продлится до 30 апреля. Само предварительное голосование будет идти с 25 по 31 мая.