В Татарстане с 2027 года начнет действовать новая программа развития коневодства и конного спорта, рассчитанная на четыре года. Об этом сообщает РБК Татарстан со ссылкой на главу Агентства инвестиционного развития республики Талию Минуллину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане с 2027 года запустят программу развития коневодства

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ В Татарстане с 2027 года запустят программу развития коневодства

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Программа будет направлена на увеличение поголовья лошадей, развитие агротуризма и конного спорта.

Как отметил замминистра сельского хозяйства Татарстана Гелюс Баязитов, с 2027 года в республике будут субсидировать 50% затрат на покупку кобылиц за пределами региона. Предусмотрена компенсация расходов на строительство и ремонт коневодческих помещений, а также поддержка для закупки оборудования для производства кумыса.

Особое внимание уделят развитию татарской породы лошадей, воссозданной в Тюлячинском районе. Также планируется создание селекционного центра и сети национально-культурных центров коневодства — всего около пяти по республике.

Анна Кайдалова