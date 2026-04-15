В Татарстане с 2027 года запустят программу развития коневодства
В Татарстане с 2027 года начнет действовать новая программа развития коневодства и конного спорта, рассчитанная на четыре года. Об этом сообщает РБК Татарстан со ссылкой на главу Агентства инвестиционного развития республики Талию Минуллину.
Программа будет направлена на увеличение поголовья лошадей, развитие агротуризма и конного спорта.
Как отметил замминистра сельского хозяйства Татарстана Гелюс Баязитов, с 2027 года в республике будут субсидировать 50% затрат на покупку кобылиц за пределами региона. Предусмотрена компенсация расходов на строительство и ремонт коневодческих помещений, а также поддержка для закупки оборудования для производства кумыса.
Особое внимание уделят развитию татарской породы лошадей, воссозданной в Тюлячинском районе. Также планируется создание селекционного центра и сети национально-культурных центров коневодства — всего около пяти по республике.