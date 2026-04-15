В Башкирии сняли режим беспилотной опасности

В 15:13 в Башкирии сняли режим «Беспилотная опасность», сообщил госкомитет республики по ЧС. Также сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Уфы.

Как сообщал «Ъ-Уфа», режим беспилотной опасности был введен на территории республики в 9:52. Позднее глава региона Радий Хабиров рассказал в соцсетях, что над промзоной Стерлитамака сбили несколько БПЛА, осколки упали на одно из предприятий и вызвали пожар. Погиб водитель ведомственной пожарной охраны предприятия.

