На Wildberries появился сервис по выдаче автокредитов

Маркетплейс Wildberries запустил сервис автокредитования, в том числе по льготным ставкам. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании РВБ.

Теперь пользователям маркетплейса доступен не только выбор автомобиля на витрине Wildberries, но и удаленное оформление займа на его покупку. Приобрести машину можно в разделе «Автомобили» в веб-версии Wildberries. Заявки на выдачу кредита будут изучать несколько минут. После рассмотрения подходящих условий покупателю необходимо отправить фото с паспортом и заверить кредитный договор с банком электронной подписью.

По словам главы финтеха РВБ, председателя правления «WB Банка» Георгия Горшкова, первая сделка прошла на автомобиль Baic U5 Plus по льготной ставке 0,01% годовых. «Весь процесс по оформлению кредита и покупке авто на платформе Wildberries занял у клиента час, а документы были подписаны удаленно»,— уточнил господин Горшков.

Сервис запущен в тестовом режиме и позднее появится в мобильном приложении Wildberries. Кроме того, компания расширит количество производителей, автомобили которых можно купить в кредит по льготным ставкам, и увеличит число банков-партнеров.