Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Отель Wawelberg в Санкт-Петербурге запустил собственный сериал на видеохостингах — проект, в котором показывают процесс создания двухуровневого панорамного пентхауса, эдакий behind the scenes. Идея звучит очень правильно: сегодня отели продают не номера, а истории, и формат видео про создание или трансформацию пространства действительно работает.

Конечно, Wawelberg здесь не первопроходец. Один из наиболее удачных примеров — это кампания Peninsula Perspectives от отелей Peninsula, где сделали ставку не на интерьер, а на людей: серия видеороликов построена на личных историях сотрудников — от водителей до директоров, которые рассказывают, как они пришли в профессию и как связаны с городом, в котором работают. Еще раньше подобный формат начал развивать Four Seasons Hotels and Resorts: они одними из первых превратили видео в полноценный контент-формат, а не разовую рекламу — с сериями про закулисье отеля, истории шеф-поваров, повседневную жизнь команды, где зрителю показывают не результат, а процесс. И в этом смысле ключевой вопрос для таких проектов всегда один: получится ли из красивого видео сделать настоящую историю, которую хочется смотреть. Будем следить за сериалом Wawelberg.

Анна Минакова