ПСЖ и «Атлетико» вышли в полуфинал Лиги чемпионов. Пари Сен-Жермен обыграл на выезде «Ливерпуль» (2:0), а «Барселона» выиграла у «Атлетико» в Мадриде (2:1). Но поражение в первой встрече (0:2) решило судьбу противостояния.

Камбэки «Барселоны» в Лиге чемпионов давно стали легендарными и казалось совершить еще одно чудо сине-гранатовым вполне по силам. Уступив «Атлетико» на «Камп Ноу» (0:2), ответный матч «Барса» начала на таких скоростях, что мадридская защита потерялась. Уже к 24-й минуте Ламин Ямаль и Ферран Торрес сделали счет по итогам двух встреч равным 2:2. Болельщики на «Метрополитано» притихли. Но с характером у подопечных Диего Семионе все в полном порядке. К тому же есть Антуан Гризман, он начал атаку, которая завершилась взятием ворот. Пропустив, «Барселона» не сбавила обороты, играла здорово и даже забила во втором тайме, только из офсайда. Но в концовке в руках арбитра появилась красная карточка.

Это удаление Эрика Гарсии не остановило атаки «Барселоны», тем более арбитр добавил к основному времени аж восемь минут. «Барселона» играла лучше, она была азартнее и выиграла этот матч (2:1). Но в полуфинал Лиги чемпионов проходит «Атлетико». Почему это произошло, объяснил футбольный эксперт Сергей Игнашевич:

«На уровне чемпионата, мы видим, что этого хватает, плана А, а на уровне Лиги чемпионов опытные команды с хорошей, качественной атакой, даже такая, как "Атлетико", которая умеет играть вторым номером, наказывает. Что нужно для того, чтобы реализовать этот план? Хороший центральный защитник. Ну, где "Барселона" его возьмет, если у команды нет денег?»

В другом противостоянии вечера тоже огня хватало. «Ливерпуль» на «Энфилде» попытался смять ПСЖ. Но у парижан в воротах играет россиянин Матвей Сафонов, который тащит все, что летит в створ, а в нападении обладатель злотого мяча Усман Дембеле. Он во втором тайме оформил дубль, и команда Луиса Энрике вышла в полуфинал. Причем с такими исполнителями «Пари Сен-Жермен» вполне может выиграть Лигу чемпионов второй раз подряд, считает футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции:

«Часто говорят, что второй раз подряд выиграть сложнее, конечно, но команда и уровень позволяют. И я не вижу, кто может всерьез помешать. Возможно, "Арсенал"».

В оставшихся четвертьфинальных противостояниях Лиги чемпионов, которые запланированы на 15 апреля, с точки зрения букмекеров, многое ясно. В следующий раунд должны пройти «Бавария» и «Арсенал». Но «Бавария» встречается с «Реалом». И можно приводить какую угодно статистику, объяснять, что даже на «Сантьяго Бернабеу» мадридский клуб уступил (1:2), но когда речь заходит о «Реале», расклад может быть любым, уверен футбольный аналитик Константин Клещев:

«В матчах великих команд с учетом всей статистики, все же звезды могут сказать свое слово. И подобное в истории видели мы не раз. Эта игра как раз из такого разряда».

А вот поверить в то, что «Арсенал» дома уступит «Спортингу», очень сложно. Да, в Лиссабоне этот клуб выглядел здорово, но все-таки уступил (0:1). И канониры вряд ли позволят ему хозяйничать на «Эмирейтс». Так что сегодня выбрать матч для просмотра будет несложно. Тем более что «Арсенал» показывает не самый зрелищный футбол. Так что в центре внимания игра «Бавария»—«Реал». Обе встречи начинаются в 22:00, прямые трансляции из Мюнхена и Лондона будет вести онлайн-кинотеатр Okko.

Владимир Осипов