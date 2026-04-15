«Результаты часто сильно расходятся с корпоративным стилем»

Британские юридические фирмы сообщают о резком увеличении количества писем, сгенерированных различными чат-ботами. Все они нуждаются в тщательной проверке специалиста, и в итоге дополнительное время ведет к росту затрат.

Одно из юридических бюро, с которыми пообщалась The Financial Times, даже призналось, что ввело ранжирование запросов. Теперь фирма отвечает на письма только через «соответствующие интервалы» и лишь на те вопросы, которые считает «существенными». Партнер патентного поверенного рассказала журналистам, что клиенты регулярно обращаются в ее фирму с лицензиями, сгенерированными ИИ. При этом документы уже столкнулись с «серьезными проблемами» в патентном ведомстве. По сути, бумаги включали и релевантную, и нерелевантную информацию, что в целом скорее замедляет проверку, чем ускоряет ее.

Юридическая выверка тем временем дорожает. Одни компании работают по фиксированным ценам и ограничивают объем входящих заявок, другие предупреждают, что почасовая ставка будет отражать дополнительную работу. Старший партнер по разрешению споров в лондонской компании Mishcon de Reya отметил, что клиенты все чаще используют ИИ для составления стратегий судебных разбирательств или писем на фирменном бланке. Но проблема в том, что результаты часто расходятся с корпоративным стилем и нюансами бренда, что вызывает еще больше проблем.

Получается иронично: искусственный интеллект помогает обойтись без юристов, когда нужно составить жалобу или потребовать вернуть деньги за неоказанную услугу. Таких примеров много и в России. Одновременно ставки повышаются, когда ИИ подключают к процессам, которые стоят компаниям миллионы. Экономия в этом случае может обернуться ростом гонорара юриста.

Яна Лубнина