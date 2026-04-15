«Первое место в рейтинге самых продаваемых занимает ЖК в Солнцево»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В 15-ти наиболее востребованных столичных массовых новостройках за три месяца оформлено более 55% всех сделок по договорам долевого участия в данном сегменте. Показатель на 6% ниже, чем год назад. Суммарно на рынке массового первичного жилья в городе, в старых его границах, девелоперы реализовали 3,6 тыс. объектов. По данным экспертов компании «Метриум», их общая стоимость составляет почти 70 млрд руб. В первом квартале 2025 года было почти 110 млрд руб. (-37% год к году).

Первое место в рейтинге самых продаваемых массовых новостроек второй квартал подряд занимает жилой комплекс в районе Солнцево. С начала января по конец марта на жилье в нем оформлено более 420 договоров долевого участия — это около 12% в сегменте. И этот же проект стал лидером по количеству договоров на первичном рынке Москвы в разрезе всех сегментов. Вторую строчку занял жилой комплекс на Востоке столицы, рядом с Лосиным островом. Этим домам отдали предпочтение 160 раз — 4,5% от всех сделок в массовом сегменте.

В тройке лидеров и жилой комплекс в Печатниках. Застройщик реализовал почти 150 лотов за три месяца — около 50 квартир в месяц. Семь из 15 проектов, вошедших в рейтинг самых продаваемых массовых новостроек Старой Москвы, возводятся одним девелопером. Средняя стоимость квадратного метра в проектах массового сегмента Старой Москвы — 416, 5 тыс. руб. — стало дороже почти на четверть за год.

Светлана Бардина