Фото: adoc-photos / Corbis / Getty Images Джек Брутон, открывший первую английскую школу бокса

Фото: adoc-photos / Corbis / Getty Images

Хорошая драка радует и участников, и зрителей. Это понимали еще в Древней Греции, когда включили кулачный бой в программу Олимпийских игр. Римляне тоже считали, что выяснять отношения и сбрасывать лишний адреналин нужно в рамках правил. Именно они первыми ввели в кулачные поединки защиту рук кожаными перчатками.

В эпоху Средневековья кулачные бои считались развлечением деревенщины, и лишь в XVIII веке в Англии их вновь возвели в статус развлечений для настоящих мужчин. На поединок владельца первой в Лондоне бойцовской школы Джеймса Фигга с погонщиком скота Бобом Уитакером приходил посмотреть сам король Георг II.

Ученик Фигга Джек Брутон в середине XVIII века открыл первую английскую школу бокса и ввел правила этого вида спорта. Он оборудовал квадратный ринг и запретил добивать упавшего противника. По мнению адептов бокса, способность драться по правилам доказывает, что цивилизованный человек может контролировать свою ярость. Хорошо, если так.

Павел Шинский