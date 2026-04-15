Не сдерживайте слезы. Плакать оказалось полезным для здоровья, ведь хороший плач обычно ассоциируется с эмоциональным очищением. Психологи из Вены впервые провели исследование в полевых условиях и попытались дать более научные объяснения влиянию слез на самоощущение.

В течение месяца около 100 добровольцев из Австрии и Германии фиксировали каждый эпизод рыданий, причины слез и свое состояние — в момент и после. Около 90% участников расплакались хотя бы раз за время эксперимента. Наиболее распространенной причиной было потребление медиаконтента. Женщины плакали примерно шесть раз в месяц, мужчины — в два раза реже и уделяли этому в среднем по четыре минуты, а женщины — по восемь.

Поводом для женских слез чаще становилось чувство одиночества, а мужчин впечатляли грустные фильмы или ощущение беспомощности. Полезный эффект такого очищения тоже зависел от причины. Ученые с удивлением обнаружили, что мгновенного облегчения после рыданий не наступало ни у кого. Более того, если слезы были вызваны стрессом или изоляцией, настроение становилось только хуже.

Нервная система реагирует на реальную жизненную боль, и слезы только подливают масла в огонь. А вот единственный сценарий, который работал как кнопка сброса негатива, — эмоции в ответ на фильм, книгу или музыку. Позволить себе разрыдаться над душещипательной мелодрамой и почувствовать катарсис может быть вполне рабочим инструментом биохакеров.

Анна Кулецкая